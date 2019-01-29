Büyükakın: Ben yaptım oldu anlayışı olmayacak

AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Yahyakaptan Toplu Yapı Yönetimi’ni ziyaret etti. Buluşmada bölgede yaşanan sorunlar ele alındı ve başkan adayı Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen tüm hizmetlerin sorunsuz bir şekilde yürümesi için gereken iletişim sitemlerinin kurulacağını söyledi.

“SORUN YAŞANMAYACAK”

Vatandaşların zaman zaman işlemlerini yürütürken bazı bürokratik sorunlarla karşılaştığını belirten Büyükakın, “Belediyeye erişimle ilgili bütün sistemlerimiz kurulacak. Eğer bürokrasiyi aşamazsanız, kuracağımız iletişim sistem ile bana ulaşabileceksiniz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Büyükakın ayrıca, ‘Ben yaptım oldu’ mantığıyla çalışmayacaklarını da sözlerine ekledi.