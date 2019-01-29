AKP, Kocaman’ı da tanıttı

Ataevler Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya AKP Kocaeli milletvekilleri Emine Zeybek, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHP Kartepe İlçe Başkanı Murat Kalender ve parti yöneticileri katıldı.

BAŞKANLAR KONUŞTU

Toplantıda konuşan belediye başkanı Hüseyin Üzülmez, 5 yılda Kartepe’de örnek projelere imza attıklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da 31 Mart’tan sonra Tahir Büyükakın’na görevi devredeceğini belirtirken, il başkanı Abdullah Eryarsoy da 13-0 vurgusu yaptı, “Mustafa Kocaman kardeşime başarılar diliyorum, Hüseyin Başkan’dan devraldığı görevi daha iyi yerlere getireceğine inanıyorum” dedi.

“KARTEPE EN GÜZELİNE LAYIK”

Kartepe Belediye Başkan Adayı Av. Muhammet Mustafa Kocaman da konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kartepe’nin insanı en güzeline layık. Çok büyük projelerimiz var. Bugüne kadar gönül belediyeciliği yaptık, fakat şimdi cumhurbaşkanımızın özel talimatı ver. Bu daha da gelişerek devam edecek. Son olarak konuşan Büyükşehir adayı Tahir Büyükakın ise ilçeye 15 yılda 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını ve bu yatırımların artarak devam edeceğini dile getirdi.

“YENİ PROJELER OLACAK”

Kartepe’nin turistik açıdan çok büyük bir gelecek vaat ettiğini kaydeden Büyükakın, “Turizm master planının yapılmasının ardından turizmin artması için elimizden geleni yapacağız. Kartepe geçmişte zaten çok hizmet almıştı, önümüzdeki süreçte Mustafa kardeşimizin de çok güzel projelere imza atacağına inanıyorum” dedi.