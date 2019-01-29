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CHP ve İYİ Partililer Sungurlu ÇED iptali kutlamasında

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkanı adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Kandıra Sungurlu Barajı’nın ÇED raporu iptal edilmesinin ardından Akçaova ve Teksen Köyleri’nde düzenlenen kutlamaya katıldı.

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İlk olarak 1954 yılında yapımı gündeme gelen Sungurlu Barajı için harekete geçen İSKİ büyük bir bölümü Kandıra sınırları içerisinde kalacak, bir kısmı ise Ağva’da yer alacak olan baraj için çalışmalarını hızlandırmıştı. Kandıra’nın en büyük köyleri arasında yer alan Akçaova ve Teksen ile beraber 18 köyü tamamen sular altında bırakacak olan Sungurlu Barajı için 2015 yılında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hazırlandı. O dönemde yurtlarından olmak istemeyen yöre halkına pek çok kesimden destek gelmişti. Köy sakinlerinin yıllardır uykularını kaçıran barajla ilgili İSKİ görevlileri geçen ay Akçaova köyüne gelerek ÇED toplantısı yapmak istemiş ve köylüler sloganlar atarak toplantıyı yaptırmamıştı.

KÖYLÜLERİ KUTLADILAR

2015 yılında yapılmak istenen ÇED toplantısında yöre halkına destek verenler arasında yer alan ve mecliste de sık sık konuyu gündemde tutan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, önceki gün ÇED raporunun iptal edilmesi sonrasında kutlama yapan Akçaova ve Teksen köylülerinin yanında oldu. Her iki köyde de ayrı ayrı yapılan kutlamaya CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet’in yanı sıra İYİ Parti Kandıra Belediyesi Başkan adayı Ercüment Şahin, CHP Kandıra ilçe Başkanı Volkan Bulgurcu, CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti Kandıra ilçe Başkanı Hilal Kübra Altınay, CHP ve İYİ Partili yöneticiler de katıldı. Kutlamaya katılan siyasi isimler köylerde davul zurna eşliğinde yapılan kutlamalarda, köylüleri verdikleri mücadeleden ötürü kutladı.

Bugün 16:31 TSİ - Siyaset

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