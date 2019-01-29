İzmit’te mahallelerde bulunan metruk yapıların yıkımıyla ilgili olarak ihale yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yıkım ihalesine 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 269 bin lira 117 lira olan ihaleye katılan Derya Ticaret 159 bin 802 lira, Ulaşoğulları İnşaat 219 bin 505 lira, Kulaca İnşaat 239 bin 548 lira, Ersun İnşaat 214 bin 288 lira ve Mustafa Canlı da 188 bin 748 lira teklif verdi. İşin yapım süresi 120 gün olan ihaleyle ilçe sınırlarında metruk, tehlike oluşturan, imara aykırı yapılar, bina, kaldırım, duvar, sundurma çatı vb yapıların yıkımı gerçekleştirilecek. Komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından ihaleyi kazanan firmanın belli olacağı açıklandı.