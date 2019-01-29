İzmit’te mahallelerde bulunan metruk yapıların yıkımıyla ilgili olarak ihale yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yıkım ihalesine 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 269 bin lira 117 lira olan ihaleye katılan Derya Ticaret 159 bin 802 lira, Ulaşoğulları İnşaat 219 bin 505 lira, Kulaca İnşaat 239 bin 548 lira, Ersun İnşaat 214 bin 288 lira ve Mustafa Canlı da 188 bin 748 lira teklif verdi. İşin yapım süresi 120 gün olan ihaleyle ilçe sınırlarında metruk, tehlike oluşturan, imara aykırı yapılar, bina, kaldırım, duvar, sundurma çatı vb yapıların yıkımı gerçekleştirilecek. Komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından ihaleyi kazanan firmanın belli olacağı açıklandı.
Bugün 16:32 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 16:33 TSİ
Yıkım ihalesine 5 firma katıldı
İzmit’te mahallelerde bulunan metruk yapıların yıkımıyla ilgili olarak ihale yapıldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:32 TSİ - Ekonomi
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz