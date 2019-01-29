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Boşanmalar da evlilikler de arttı

TÜİK’ten alınan verilere göre, 2017 yılında Kocaeli’de evlenen çift sayısı 13 bin 211 olarak kayıtlara geçti. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2001 yılında bin 431 iken 2017 yılında bin 696 çift artarak 3 bin 127 oldu.

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 Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Türkiye'de evlenen çiftlerin sayısı 2001 yılında 544 bin 322 iken 2017 yılında25 bin 137 çift artarak 569 bin 459 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2001 yılında 91 bin 994 iken 2017 yılında 36 bin 417 çift artarak 128 bin 411 oldu.

KOCAELİ’DE EVLENEN SAYISI DA BOŞANAN SAYISI DA ARTTI

Kocaeli’de evlenen çiftlerin sayısı 2001 yılında 9 bin 821 iken 2017 yılında 3 bin 390 çift artarak 13 bin 211 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2001 yılında bin 431 iken 2017 yılında bin 696 çift artarak 3 bin 127 oldu.

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