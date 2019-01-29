31 Mart'ta yerel seçimleri öncesindeki çalışmalarını sürdüren MHP Dilovası İlçe Teşkilatı'nda süreci yönetecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlığına, ilçe başkan yardımcısı Zafer Taşdemir'in getirildiği açıklandı. İlçe başkanı Ali Osman Ayaz, oluşturulacak olan SKM yönetimi ile birlikte Cumhur İttifakı olarak çalışmalarına hız vereceklerini, ilçede Hamza Şayir’in seçimi kazanması için çaba göstereceklerini söyledi.
Bugün 16:44 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:45 TSİ
MHP Dilovası’nda SKM başkanı Taşdemir
31 Mart'ta yerel seçimleri öncesindeki çalışmalarını sürdüren MHP Dilovası İlçe Teşkilatı'nda süreci yönetecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlığına, ilçe başkan yardımcısı Zafer Taşdemir'in getirildiği açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz