MHP Dilovası’nda SKM başkanı Taşdemir

31 Mart'ta yerel seçimleri öncesindeki çalışmalarını sürdüren MHP Dilovası İlçe Teşkilatı'nda süreci yönetecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlığına, ilçe başkan yardımcısı Zafer Taşdemir'in getirildiği açıklandı. İlçe başkanı Ali Osman Ayaz, oluşturulacak olan SKM yönetimi ile birlikte Cumhur İttifakı olarak çalışmalarına hız vereceklerini, ilçede Hamza Şayir’in seçimi kazanması için çaba göstereceklerini söyledi.