Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:44 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:45 TSİ

MHP Dilovası’nda SKM başkanı Taşdemir

31 Mart'ta yerel seçimleri öncesindeki çalışmalarını sürdüren MHP Dilovası İlçe Teşkilatı'nda süreci yönetecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlığına, ilçe başkan yardımcısı Zafer Taşdemir'in getirildiği açıklandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

31 Mart'ta yerel seçimleri öncesindeki çalışmalarını sürdüren MHP Dilovası İlçe Teşkilatı'nda süreci yönetecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlığına, ilçe başkan yardımcısı Zafer Taşdemir'in getirildiği açıklandı. İlçe başkanı Ali Osman Ayaz, oluşturulacak olan SKM yönetimi ile birlikte Cumhur İttifakı olarak çalışmalarına hız vereceklerini, ilçede Hamza Şayir’in seçimi kazanması için çaba göstereceklerini söyledi.

Bugün 16:44 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Büyükakın, Gürkan için hastaneye koştu mask
Büyükakın, Gürkan için hastaneye koştu
Çakar: Biz de aday tanıtımı yapıp duvara asalım mask
Çakar: Biz de aday tanıtımı yapıp duvara asalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yarım saat kala programını iptal etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yarım saat kala programını iptal etti
CHP'de sular durulmuyor! mask
CHP'de sular durulmuyor!
Aday tanıtım töreni sırası Körfez'de mask
Aday tanıtım töreni sırası Körfez'de
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil! mask
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil!
Sirmen ailesinin acı günü! mask
Sirmen ailesinin acı günü!
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti! mask
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti!
Körfez'de Kenan Yılmaz vefat etti mask
Körfez'de Kenan Yılmaz vefat etti
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama mask
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama
Minibüsçü esnafı havuz sisteminden çıkıyor mask
Minibüsçü esnafı havuz sisteminden çıkıyor

GALERİ

71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı mask
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor mask
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor
Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL