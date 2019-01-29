Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzine gece yarısından itibaren 17 kuruşluk indirim geldiğini duyurdu. İndirim pompaya yansıyacak.
Bugün 16:45 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 17:02 TSİ
Benzine indirim geliyor
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim geldi.
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Bugün 16:45 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz