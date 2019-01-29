Baran: Kültürler farklı, kardeşliğimiz aynı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla her fırsatta bir araya geliyor. Başkan İsmail Baran son olarak; Körfez Mardinliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, üyelerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Baran; “Kültürlerimiz farklı olsa da, kardeşlik bağımız, sevgimiz aynı. Kıymetli dernek üyelerimizle birlikte olmaktan her zaman büyük mutluluk yaşıyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimiz herkese örnek. Daim olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

ÜYELERİ TEŞEKKÜR

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden Körfez Mardinliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, her zaman yanlarında olan Başkan İsmail Baran’a teşekkür ettiler. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen buluşma, çay eşliğinde devam etti.