Bilim Merkezi, 218 bin kişiyi konuk etti

Kocaeli Bilim Merkezi, geride bıraktığımız 2018 yılında 218 bin 164 ziyaretçi ağırladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren ‘’Bilim Merkezi’’ açıldığı 2015 yılından bu yana her yıl binlerce ziyaretçiyi sergi alanları, etkinlikler ve atölyelerde ağırlamaya devam ediyor. Geride bıraktığımız 2018 yılında da atölyeler, etkinlikler ve eğitimler devam etti.

MERKEZE İLGİ BÜYÜK

Kocaeli Bilim Merkezi 2018 yılında toplam 218 bin 164 ziyaretçiyi ağırladı. Bu ziyaretçilerin 60 bin 542’sini içlerinde anaokulu, ilk ve ortaokul, lise, üniversite ve özel gruplarında yer aldığı grup ziyaretçileri oluştururken, bireysel ziyaretçi sayısı ise 157 bin 622 kişi oldu. Bilim Merkezi sergi ve galeri alanlarının yanı sıra yıl içinde gerçekleştirdiği etkinlikler sayesinde de vatandaşların ilgisini çekti.