Gölcük Devlet, kaliteli hizmete devam ediyor

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi düzenli olarak gerçekleştirdiği kalite denetimlerinin bir yenisini daha gerçekleştirdi. Başhekim Op. Dr. Yüksel Pehlevan başkanlığında gerçekleşen ziyaretlerde, hastanenin kalite kontrolü yapıldı. Çalışan personelin ve tedavi alan hastaların can ve mal güvenliğini sağlamak, servislerde yapılması düşünülen çalışmaları yerinde görmek ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla yapılan bina turunda hasta, hasta yakınları ve çalışanlarla görüşmeler yapıldı. Denetimlerde, hastane işleyişi ve aksaklıklarla ilgili kritikler de değerlendirildi. Hastane Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, denetimlere ilişkin "Hasta ve çalışanlarımızdan gelecek önerilere her zaman açığız. Yapılması planlanan işlerimizde bize yol gösterici olmaktadır" dedi.