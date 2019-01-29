Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi düzenli olarak gerçekleştirdiği kalite denetimlerinin bir yenisini daha gerçekleştirdi. Başhekim Op. Dr. Yüksel Pehlevan başkanlığında gerçekleşen ziyaretlerde, hastanenin kalite kontrolü yapıldı. Çalışan personelin ve tedavi alan hastaların can ve mal güvenliğini sağlamak, servislerde yapılması düşünülen çalışmaları yerinde görmek ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla yapılan bina turunda hasta, hasta yakınları ve çalışanlarla görüşmeler yapıldı. Denetimlerde, hastane işleyişi ve aksaklıklarla ilgili kritikler de değerlendirildi. Hastane Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, denetimlere ilişkin "Hasta ve çalışanlarımızdan gelecek önerilere her zaman açığız. Yapılması planlanan işlerimizde bize yol gösterici olmaktadır" dedi.
Bugün 17:04 TSİ- Sağlık Güncelleme: Bugün 17:06 TSİ
Gölcük Devlet, kaliteli hizmete devam ediyor
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi düzenli olarak gerçekleştirdiği kalite denetimlerinin bir yenisini daha gerçekleştirdi.
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Bugün 17:04 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz