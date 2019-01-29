Taylan Katak’ın yeni kitabı çıktı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi eski Başkanı Taylan Katak'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ''Güneş Muhafızı'' adlı tarihi romanı çıktı. Daha önce ''Yüreğimde Talan Var'' adlı bir şiir kitabı da çıkaran Katak'ın yeni kitabı; başta D&R, idefix ve kitapyurdu olmak üzere tüm internet kitap satış sitelerinden ve kitabevlerinden temin edilebilir. Ayrıca kitap satışı İzmit'te Fethiye Caddesi'ndeki Hayalperest Kitabevi'nde yapılmakta.