Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi eski Başkanı Taylan Katak'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ''Güneş Muhafızı'' adlı tarihi romanı çıktı. Daha önce ''Yüreğimde Talan Var'' adlı bir şiir kitabı da çıkaran Katak'ın yeni kitabı; başta D&R, idefix ve kitapyurdu olmak üzere tüm internet kitap satış sitelerinden ve kitabevlerinden temin edilebilir. Ayrıca kitap satışı İzmit'te Fethiye Caddesi'ndeki Hayalperest Kitabevi'nde yapılmakta.
Bugün 17:05 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:06 TSİ
Taylan Katak’ın yeni kitabı çıktı
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi eski Başkanı Taylan Katak'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ''Güneş Muhafızı'' adlı tarihi romanı çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz