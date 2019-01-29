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Mobilya devinin konkordato süresi uzatıldı

Gebze ilçesinde bulunan ve yıllardır mobilya sektöründe faaliyet gösteren Dorsat Yapı ve Mobilya Sanayi Ticaret Anonim Şirket konkordato başvurusunda bulunmuştu. 3 ay mühlet kararı alan firma için bir sonraki duruşma Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü.

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Gebze ilçesinde bulunan ve yıllardır mobilya sektöründe faaliyet gösteren Dorsat Yapı ve Mobilya Sanayi Ticaret Anonim Şirket konkordato başvurusunda bulunmuştu. 3 ay mühlet kararı alan firma için bir sonraki duruşma Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. 14 Ocak’ta görülen duruşmada firmanın konkordato süresi 1 yıl uzatıldı. Firmaya geçici komiser olarak Gülzade Yılmaz atandı.

FAALİYET ALANI NEYDİ?

Şirket proje bazlı toplu işlere mutfak dolabı, banyo dolabı, portmanto, gardrop, kapı ve otel mobilyası gibi ahşap ürünlerinin tasarımı, üretimi ve montajını gerçekleştirmekteydi. Aynı zamanda zincir mağazalara anahtar teslim mağaza dekorasyonu ve inşaat işleri için hizmet veren şirket Turkcell markasının Mavi Nokta, Shop in Shop, İletişim Merkezi mağazalarının mobilya üretimi, doğrama, kepenk, tabela ve inşaat işlerini anahtar teslim olarak yapmıştı.

BÜYÜK FİRMALARLA ÇALIŞMAKTAYDI

CNC özellikli, bilgisayarlı hassas üretim teknolojisine sahip üretim ve boya tesisleri yaklaşık 10.000 m2 alana sahipti. Mağazacılık projelerinde 3000'den fazla Turkcell mağazasını teslim eden firma, Paşabahçe, Dagi, Kom, Koçtaş gibi sektörünün öncü firmalarıyla çalışıyordu. 

Bugün 17:19 TSİ - Ekonomi

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