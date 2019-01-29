Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:25 TSİ- Asayiş G: Bugün 17:26 TSİ

Park halindeki tırlardan 7 bin TL değerinde akü çalan 2 şahıs tutuklandı

Kocaeli’de park halindeki tırlardan yaklaşık 7 bin TL değerinde akü çalan 2 zanlı tutuklandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgilere göre 25-27 Ocak tarihleri arasında Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde park halindeki 4 tırdan 3 günde yaklaşık 7 bin TL değerinde 8 adet akü çalan şahıslar kayıplara karıştı. İhbar üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlattı. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde 3 ilçedeki tırlardan aküleri çalan şahısların A.D. (20) ve F.S. (29) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince şüphelilerin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde bulunan evlerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda A.D. ve F.S. yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlıların, çaldıkları aküleri Gebze’de bulunan bir elektrikçiye sattıkları tespit edildi. Ekiplerce belirlenen elektrikçiye yapılan operasyonda çalıntı oldukları belirlenen akülere el konularak sahiplerine teslim edildi. Şahıslardan A.D.’nin hırsızlıktan 7, F.S.’nin ise hırsızlıktan 12 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşına çıkartılan A.D. ve F.S’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Bugün 17:25 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Eşine kızdı, kayınbiraderini kalçasından vurdu mask
Eşine kızdı, kayınbiraderini kalçasından vurdu
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Pastaneden bozuk para çaldı polise yakalandı mask
Pastaneden bozuk para çaldı polise yakalandı
Mahallede konteyner ve TIR parkı tepkisi mask
Mahallede konteyner ve TIR parkı tepkisi
Hürriyet'in afişine yine gece yarısı müdahale! mask
Hürriyet'in afişine yine gece yarısı müdahale!
Eşini öldüren kocaya ağır tahrik indirimi mask
Eşini öldüren kocaya ağır tahrik indirimi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil! mask
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil!
Sirmen ailesinin acı günü! mask
Sirmen ailesinin acı günü!
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti! mask
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti!
Körfez'de Kenan Yılmaz vefat etti mask
Körfez'de Kenan Yılmaz vefat etti
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama mask
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama
Minibüsçü esnafı havuz sisteminden çıkıyor mask
Minibüsçü esnafı havuz sisteminden çıkıyor

GALERİ

71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı mask
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor mask
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor
Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL