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Pastaneden 1000 TL’lik bozuk para çalan şahıs serbest kaldı

İzmit ilçesinde girdiği pastaneden yaklaşık bin TL bozuk para çaldığı iddiası ile gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde 18 Ocak tarihinde meydana gelen olayda gece saatlerinde bir pastanenin kapısını zorlayarak içeri giren şahıs, kasada bulunan yaklaşık bin TL bozuk parayı çalarak kayıplara karıştı. Sabah pastaneye gelen iş yeri sahibi kasadaki bozuk paraların çalındığını fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine pastaneye gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde pastaneyi soyan şahsın Ş.Ö. (18) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından Kartepe’deki evine düzenlenen operasyonda Ş.Ö. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlıktan 35 adet suç kaydının olduğu öğrenilen şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında sonra Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşına çıkartılan şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Bugün 17:27 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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