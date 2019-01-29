AKP üst üste afiş asıyor!

AKP'li yöneticilerin, CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim yasağı diyerek eleştirdiği afişinin bir benzeri de AKP Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık için açıldı. Gün içinde Muzaffer Bıyık’ın Darıca’nın çeşitli yerlerine asılan seçim afişlerinin fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı.

BİR TARAFTA BÜYÜKAKIN BİR TARAFTA BIYIK

AKP Darıca Belediye Başkan Adayı Muzafer Bıyık’ın, son olarak Darıca Bayramoğlu Sahili girişine astığı devasa afiş, sosyal medyada gündem konusu oldu. Darıca’nın önemli bir noktasına asılan afişte bir tarafta Darıca Adayı Muzaffer Bıyık, diğer tarafta ise Kocaeli Büyükşehir Adayı Tahir Büyükakın’ın fotoğrafının yer alması oldukça dikkat çekti.

KAYMAKAM’IN TAVRI NASIL OLACAK?

Afiş tartışmaları devam ederken AKP’nin Darıca Adayı Muzaffer Bıyık, tepkilere rağmen üst üste afişlerini ilçenin her bölgesine asmaya devam ediyor. Konu ile ilgili Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’nın nasıl bir tavır alacağı merak edilirken, Hürriyet’i zamanı gelmeden önce afiş asmakla suçlayan AKP’nin, Darıca adayı ile ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Selin BECER