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Gönül, CHP’lilerle çay molası verdi

AKP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini iş yerine davet eden CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’ya ziyarete gitti. Çalışmalarının arasında CHP’liler ile sohbet eden Gönül, Küçükkaya’nın sahibi olduğu lokantada çay molası verdi.

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CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Kapanönü çarşısında esnafı ziyaret eden AKP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’e seslenerek “Günün kazananı esnaf arkadaş. Beyaz Mutfak’ta çalışmaya da bekleriz başkan adaylarımızı” demişti. Gönül, dün Küçükkaya’nın bu çağrısı üzerine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile birlikte, Küçükkaya’nın sahibi olduğu Beyaz Mutfak Lokantası’nı ziyaret etti.

ALPARSLAN SEYMEN DE VARDI

Küçükkaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette AKP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ün yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP İzmit eski İlçe Başkanı Alparslan Seymen, İzmit Belediyesi CHP’li meclis üyesi Aliye Hale Meriç, CHP’den İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Mehmet Nazım Gençtürk de yer aldı.

KÜÇÜK BİR ÇAY MOLASI

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Beyaz Mutfak’ta CHP’nin önde gelen isimleri ile birlikte oturan ve sohbet eden AKP’nin İzmit Adayı Sibel Gönül, sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretin fotoğraflarını, “Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda bizi iş yerine davet eden CHP eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın lokantasını ziyaret ettik. Yoğun tempomuz arasında küçük bir çay molası hepimize iyi geldi” sözleri ile paylaştı. Selin BECER

 

Dün 20:30 TSİ - Siyaset

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