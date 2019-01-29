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Eryarsoy: Adamlığın yolu neredeyse bul da girmeye bak

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın “Vilayeti yönetecek adam bulamadılar. Bilecik’ten Vali getirdiler” sözlerine “Adayımız Tahir Hoca Kocaelimizin öz evladıdır. Adamlık cinsiyet meselesi değil kişilik meselesidir. Adamlığın yolu neredense, bul da girmeye bak” dedi.

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AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy,  İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın “Vilayeti yönetecek adam bulamadılar. Bilecik’ten vali getirdiler” sözlerine sosyal medya hesabından çok sert bir dille yanıt verdi. Eryarsoy’un sosyal medya hesabından “Kamuoyunun Dikkatine” başlığıyla paylaştığı yazıda, “ Bugün bazı basın yayın organlarında Kocaelimizi bilmeyen Kocaelimize yabancı bir vekilin açıklamalarını okuduk. Bu vekil Kendinin de ifade ettiği gibi Kocaeli’ye 2006’dan sonra geldiği için, Kocaeli’de gözlerini İbrahim başkanın icraatları ile açtı. Bu yüzden önceki dönemlerde ki Kocaeli’yi bilmemesini gayet anlayışla karşılıyoruz. Ayrıca İbrahim başkanın yürüyerek yaptığı icraatları koşarak yapamayacağını da belirtmek istiyorum. Onların rüyaları bizim icraatlarımıza yetişemez    “ dedi.

“ADAMLIK KİŞİLİK MESELESİDİR”

Eryarsoy, “Yine aynı vekil Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı kastederek Kocaeli’de adam bulamayıp Bilecik’ten Vali getirdiler demiş. Adayımız Tahir Hoca Kocaelimizin öz ve öz evladıdır. Bu şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş bu şehre uzun yıllar hizmet etmiştir. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki bizim anlayışımızda adamlık cinsiyet meselesi değil kişilik meselesidir” diye konuştu.

“ADAMLIĞIN YOLU NEREDENSE GİRMEYE BAK”

Eryarsoy, “Sonra milli şairimiz yıllar önce ona bakın nasıl seslenmiş dinleyelim ; Nasihatım sana : her şeyle iştigali bırak ; Adamlığın yolu neredense, bul da girmeye bak. Şimdi bu vekile sormak istiyorum; Madem Kocaeli’de Ak Parti iktidarını kaybediyor neden cesaret gösterip büyükşehire aday olamadın da haftalarca aday aradın? Kocaeli AK Partimizin kalesidir. Biz Seçime 3 kala dükkan açıp, seçimden sonra dükkanı kapatanlardan değiliz. 12 ilçemizin, büyükşehir belediyemizin burcuna, yine eser ve hizmet bayrağını en yükseğe çekeceğiz. Durmak Yok, Yola Devam” dedi. Selin BECER

Dün 20:49 TSİ - Siyaset

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