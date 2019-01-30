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Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı

Başiskele ilçesinde müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yolaçtı. Evdekiler dışarı çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında salon kullanılmaz hale geldi.

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Alınan bilgiye göre Başiskele Döngel Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi üzerinde bulunan Hikmet Günay Sarı’ya ait müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılım nedeniyle yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek bütün odayı sararken alevleri gören ev sahibi Hikmet Günay Sarı, önce yangını kendisi söndürmeye çalışsa da başarılı olamayarak ailesi ile birlikte evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evin salon bölümü kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 09:04 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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