Eski eşiyle barışmak için gittiği Trabzon gezisi dönüşünde 59 kilo esrarla yakalandı

Olay, Kocaeli’de 2018 yılının Ekim ayında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliği ekipleri TEM Otoyolu İstanbul istikametinde konvoy halinde ilerleyen iki otomobili durdurdu. Durdurulan araçların içerisinde yapılan aramada bir otomobil temiz çıkarken, diğer otomobilde bagaj içerisinde 3 adet çanta halinde 59 kilogram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili iki aracın içerisinde bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan F.B., N.Ü. ve U.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şahıslardan N.Ü.'nün olay öncesinde barışmak istediği eski eşi O.Ü. ile barışmak ümidiyle Trabzon'a gezmeye davet ettiği, eski eşinin de olduğu araçla dönüş yolunda polislere yakalandıkları ortaya çıktı.

Gayri resmi madde ile para kazanacaklardı

Tutuklanan şahıslar hakkında Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan açılan davada, sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar F.B., N.Ü. ve U.K., tutuksuz yargılanan Ö.Ü. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmak için söz alarak Trabzon'a para kazanmak için gittiklerini söyleyen sanık F.B., “Olaydan bir süre önce sanık N.Ü. Trabzon ilinde gayri resmi bir madde olduğunu, onu gidip alabileceğimizi ve para kazanabileceğimizi söyledi. Ben de ekonomik durumumdan dolayı kabul ettim ancak maddenin niteliğini bilmiyordum” dedi.

Aldıkları malın kaçak sigara olduğunu iddia ettiler

Olay esnasında otomobili kullanan tutuklu sanık N.Ü. ise, hakim karşısında verdiği ifadesinde, “İstanbul’dan tanıdığım 'Sarı Murat' lakaplı bir şahıs Trabzon ilinde kaçak sigara olduğunu, bunu getirmem halinde 20 bin TL para vereceğini söyledi. O anda da 5 bin TL peşin olarak ödedi. Ben de ekonomik durumum iyi olmadığı için bunu kabul ettim. Bu teklifi sanık F.B.’ye açtım. O da ekonomik nedenlerle kabul edince birlikte bu işi yapmaya karar verdik. Araçları ben kiraladım" diye konuştu.

Araları düzelir umuduyla eski eşini aldığı araçta uyuşturucu ile yakalandı

Yakalandıkları araçta olan eski eşinin konuyla ilgisi olmadığını anlatan N.Ü., "Sanık Ö.Ü. benim eski eşim olur. Aramızın düzelme ihtimali vardı. Biraz da gezeriz diye onu da çağırdım. Uzun yol şoförlüğüm olmadığı için sanık U.K.’yi de araba kullanması için davet ettim. Dördümüz birlikte Trabzon’a gittik. Burada H. isimli bir şahıs tarafından araca kaçak sigara yüklendi. Biz üçümüz önden gidiyorduk, sanık F.B. ise arkadaki arabayla geliyordu. Kocaeli civarında durdurulduk. Bu sırada araçta uyuşturucu madde olduğu anlaşıldı. Ben olayda kaçak sigara olduğunu zannediyordum. Uyuşturucu çıkınca olayın şokuyla farklı beyanda bulunduk” şeklinde konuştu.

"Çocuğumuz olması sebebiyle görüşüyorduk"

Gezmek için çağırdığı eski eşinin uyuşturucu ile yakalanması olayında uyuduğunu iddia eden N.Ü.'nün eski eşi Ö.Ü. de ifadesinde, “Sanık N.Ü. eski eşim olur. Çocuğumuz olması sebebiyle zaman zaman kendisiyle görüşmekteyiz. Birlikte Trabzon’a gitmeyi teklif etti. Ben de kabul ettim. Bir müddet Trabzon’da kaldık. Ben diğer sanıkların başka biriyle görüştüklerini görmedim. Muhtemelen uyuyordum” açıklamasını yaptı.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi

Son olarak söz alan ve uyuşturucu taşıdıklarından haberinin olmadığını iddia eden U.K.'nin savunması sonrasında mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, resmi evrakların tamamlanması gerekçesiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.