Hürriyet Sanayi Mahallesinde sorunları dinledi

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, Belediye Meclis üyemiz Veli Beyaztaş, ilçe yöneticileri Dalistan Filiz, Mehmet Baştürk, Mehmet Baştan ile birlikte İzmit Sanayi Mahallesinde İSU'nun döşemediği yağmur suyu hattı sebebiyle mağdur vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

SİNEKLER CİRİT ATIYOR

Yağmur suyu hattının döşenmediği Sanayi Mahallesi Güldefne Sokak üzerinde eski dere yatağı alanı içerisinde biriken yağmur suları yüzünden sinekler adeta cirit atıyor. Özellikle sıcak havalarda vatandaşlar sinekler yüzünden nefes dahi alamazken, uzun süredir eski dere alanına bir an önce yağmur suyu hattı döşenmesi gerekiyor. Konu hakkında İzmit Belediye Başkan adayı Hürriyet konunun çözülmesi için çalısma yapacaklarını iletti. Hürriyet, "Burada yapmadıkları küçük bir iş nedeniyle insanları hastalıklarla başbaşa bıraktılar. Burada vatandaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre sadece 100 metrelik yağmur suyu hattı döşenecek. Bu yapılmadığı zaman toplum sağlığı dahi etkilenebilir. Kimsenin işini aksatmaya ve vatandaşı mağdur etmeye hakkı yok. Herkes işini yapacak, vatandaş mağdur olmayacak" dedi.