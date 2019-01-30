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Güzellik salonuna kapatma cezası

İzmit’te bir güzellik salonuna vatandaşları rahatsız edecek şekilde broşür dağıttığı için kapatma cezası verildi.

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İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, şehir merkezinde bulunan bir güzellik salonunun yasak olmasına rağmen cadde ve sokaklarda vatandaşları rahatsız edecek şekilde broşür dağıttığının tespit edildiğini belirterek “vatandaşların yoğun şikayeti üzerine söz konusu güzellik salonu önce sözlü olarak uyarıldı. Buna rağmen sokaklarda broşür dağıtmaya devam edince haklarında tutanak tutuldu. Belediye Encümeninin aldığı karar doğrultusunda güzellik salonu bir gün süreyle ticaretten men edildi” dediler.

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