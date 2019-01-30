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Tarihi Rıza Bey Konağı'nın dış cephesi tamamlandı

Derince’nin Tahtalı Mahallesi’nde rekonstrüksiyon çalışması süren Beş Divanlı Rıza Bey Konağı, tarihi dokusu bozulmadan restore ediliyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Tahtalı Mahallesi’ndeki tarihi ahşap yapıyı özgün haline göre yeniden inşa ediyor. Yapılışı Kurtuluş Savaşı yıllarına uzanan eski yapı, bugün yörede Beş Divanlı Rıza Bey Konağı adıyla biliniyor. Taş duvarlı zemin kat üstü ahşap bir kat şeklindeki konak, Rıza Bey’in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından yaptırılmış. Çalışmaları süren yapının dış cephesi tamamlanırken Kocaeli’ye kazandırılmasına ise sayılı günler kalmış durumda.

YAPI İŞLERİ BİTMEK ÜZERE

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Beş Divanlı Rıza Bey Konağı’nın yapı işleri tamamlanmak üzere. Pencereleri ve dış cephe kapısı takılan konağın son görünümü işlerin büyük bir kısmının bittiğini belli ediyor. Konağın dış cephe işleri tamamen bitmiş görünürken içeri kısımda kapı montajları, merdiven yapımı hızla devam ediyor. Konağın iç kısımdaki ince işlere başlayan restore ekibi, duvarlara çeşitli şekillerde motif çalışmaları gerçekleştiriyor.

TARİHİ KONAK 218 METREKARE ÖLÇÜSÜNDE

Konak, 1999’da yaşanan Marmara Depremi’ne kadar konut olarak işlev görmüş, depremden sonra kullanılamaz olduğundan boşaltılmış. Konak, zemin ve üst kat olmak üzere iki katlı mimari özelliğe sahip dört cepheli bir yapı. Yapının ahır ve samanlığın olduğu zemin kat kısmı 109 metrekare, birinci kat 109 metrekare olmak üzere toplam 218 metrekare ölçülerine sahip.

BALKON TİPİ ‘’GÖMME BALKON’’

Asıl yaşam odalarından oluşan üst katta orta sofanın etrafında dört köşede bulunan kareye yakın dikdörtgen şekilli odalar konumlanmış. Güneydoğu cephesinde sofaya açılan balkon yer alıyor. Balkon ise gömme balkon tipinde. Balkonun sağ ve sol tarafında konumlanan odalarda ortada ocak, ocağın bir yanında yüklük, diğer yanında gusülhane yer alıyor.

İSTİKLAL SAVAŞINI GÖRDÜ

Yapının üstündeki kitabesine göre, konak 1892/93 yılında Rıza Bey’in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından yaptırıldı. Milli mücadele yıllarında Taşköprü yöresi ve çevresindeki Milli Müfrezenin kurucusu olan Beş Divanlı Rıza Bey, konağı karargâh olarak kullandığından konak ‘’Beş Divanlı Rıza Bey’’ adını aldı.

Bugün 09:54 TSİ - Kültür-Sanat

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