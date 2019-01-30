Trafik kazası sonucu Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat olacak bir genç için B RH Negatif (-) kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler Ümit Kaya ile 05075297448 nolu telefondan irtibata geçebilirler.
Bugün 09:55 TSİ- Sağlık Güncelleme: Bugün 10:44 TSİ
Acil "B RH Negatif" kana ihtiyaç var!
Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat olacak bir genç için B RH (-) kana ihtiyaç vardır.
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Bugün 09:55 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz