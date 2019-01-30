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Bugün 09:55 TSİ- Sağlık G: Bugün 10:44 TSİ

Acil "B RH Negatif" kana ihtiyaç var!

Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat olacak bir genç için B RH (-) kana ihtiyaç vardır.

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Trafik kazası sonucu Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat olacak bir genç için B RH Negatif (-)  kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler Ümit Kaya ile 05075297448 nolu telefondan irtibata geçebilirler.

Bugün 09:55 TSİ - Sağlık

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