Osmangazi Köprüsünün satışı için girişimler başladı

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ CEO'su Yavuz Batum, Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı yönünde medyada yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Batum, ortakların, uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceğini belirterek, "Bu amaçla, görevli şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır" dedi.
OTOYOL PROJESİ 2019 YILI İÇİNDE TAMALANACAK
Gebze-Orhangazi-İzmir Projesi'nin yapımının 2019 yılı içinde tamamlanacağını bildiren Batum, şu ifadeleri kullandı: "Yap-işlet-devret projelerinde, görevli şirketlerin, projelerin yapımı tamamlanıp tümüyle işletmeye açılmasından sonra hisselerinin belli bir bölümünü yatırımcı kuruluşlara satarak ortaklık yapısını güçlendirmeleri çok uygulanan bir sistemdir.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
Bu büyüklükteki bir projede hisse satışı uzun zaman gerektiren bir süreçtir. İlk aşama, projemizin uluslararası finans piyasalarında değerini tespit etmek ve potansiyel alıcıları belirlemektir. Bunun akabinde, ortaklarımız uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceklerdir. Bu amaçla, görevli şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz