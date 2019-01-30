Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekillerinin isimleri şöyle: HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Gelen dosyalar arasında Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın iki dosyası bulunuyor. Son gelen fezlekeler ile Meclise ulaşan dosya sayısı 209 oldu.
Bugün 10:17 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:05 TSİ
Gergerlioğlu'nun dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu
HDP'den 8 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.
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Bugün 10:17 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(2 )
Alirıza omurtağ - Bence tüm muhalefet miletvekillerini de ak pati genel başkanı atasın. Ülkede gerilimden kurtulsun.
Bahri - Bakalım muhalifleri ne kadar sudturabikecek
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