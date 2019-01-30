Doğan, çocukluğunun geçtiği mahallede oy istedi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, çocukluğunun geçtiği Körfez Mahallesi’nde oy istedi. AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül ile birlikte çocukluğunun geçtiği mahallede çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayan Başkan Doğan “ yeni belediye başkanımız Sibel Gönül” diyerek komşularından, arkadaşlarından ve tüm mahalle sakinlerinden oy istedi.

MAHALLEDE COŞKU YAŞANDI

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, AKP Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve ilçe teşkilatından oluşan kalabalık bir grup ile büyüdüğü mahalleye giden Doğan, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Mahallede hasta ve yaşlı ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Doğan, esnaflara hayırlı ve bol kazançlar diledi.

HERKESTEN OY İSTEDİ

Çocukluk arkadaşlarıyla sohbet eden, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek hayır dualarını alan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Sibel Gönül için mahallesinden oy istedi. 10 yıldır İzmit’te hizmet etmeninin kendisi için büyük onur olduğuna vurgu yapan Doğan “ Allah’ın izniyle 1 Nisan sabahı Belediye Başkanlığı görevimi Sibel Hanıma devredeceğim. Sibel Hanım da partimizin kuruluşundan itibaren önemli görevlerde bulunmuştur. Sislerinde desteğiyle 31 Mart seçimlerinden sonra belediye hizmetlerimiz Sibel Hanımın başkanlığından en güzel şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.