Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine ilişkin büyük projeleri perşembe günü Ankara Arena’da saat 10.00’da başlayacak toplantıda açıklayacak. Erdoğan'ın partisinin seçimlere ilişkin manifestosunu duyuracağı bu toplantıya AKP'nin tüm belediye başkan adayları da katılacak. Ankara’daki tanıtıma Kocaeli'den belediye başkan adaylarının yanı sıra İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları da katılacak.
Bugün 10:33 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:43 TSİ
AKP'de büyük gün! Ankara'ya akın edecekler
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine ilişkin büyük projeleri perşembe günü Ankara Arena’da saat 10.00’da başlayacak toplantıda açıklayacak. Bu toplantıya Kocaeli'den yoğun bir katılım bekleniyor.
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Bugün 10:33 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz