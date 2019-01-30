AKP'de büyük gün! Ankara'ya akın edecekler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine ilişkin büyük projeleri perşembe günü Ankara Arena’da saat 10.00’da başlayacak toplantıda açıklayacak. Erdoğan'ın partisinin seçimlere ilişkin manifestosunu duyuracağı bu toplantıya AKP'nin tüm belediye başkan adayları da katılacak. Ankara’daki tanıtıma Kocaeli'den belediye başkan adaylarının yanı sıra İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları da katılacak.