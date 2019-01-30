AKP'de devam eden belediye meclis üyesi aday adaylığı başvuru sürecinin 1 Şubat Cuma günü sona ermesi bekleniyor. Aday adayı başvurularının 700’e kadar çıkacağı tahmin edilirken adaylar şubat ayı içinde belirlenecek. AKP, 19 Şubat’ta meclis üyesi aday listelerini Seçim Kurulu’na teslim edecek.
Bugün 10:41 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:33 TSİ
AKP’de son gün 1 Şubat
AKP'de devam eden belediye meclis üyesi aday adaylığı başvuru sürecinin 1 Şubat Cuma günü sona ermesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz