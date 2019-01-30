AKP’de son gün 1 Şubat

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AKP'de devam eden belediye meclis üyesi aday adaylığı başvuru sürecinin 1 Şubat Cuma günü sona ermesi bekleniyor. Aday adayı başvurularının 700’e kadar çıkacağı tahmin edilirken adaylar şubat ayı içinde belirlenecek. AKP, 19 Şubat’ta meclis üyesi aday listelerini Seçim Kurulu’na teslim edecek.