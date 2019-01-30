Fenerbahçe alt yapısından yetişen, Sporting Lizbon mecarası sonrası Türkiye'de Aytemiz Alanyaspor forması giyen stoper mevkiinde oynayan Merih Demiral, transfer için İtalya'da... Karamürsel doğumlu olan ve Karamürsel İ.Y (İdman Yurdu) alt yapısından yetişen Merih Demiral, sonrasında Fenerbahçe alt yapısına gitmiş, oradan Portekiz ekibi Sporting Lizbon’a transfer olmuştu.
SASSUOLO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da genç futbolcu Merih Demiral, dün İtalya'ya gitti. Sky Sports muhabiri İtalyan gazeteci Di Marzio'nun verdiği bilgiye göre;, Merih Demiral, İtalya'nın Sassuolo takımı ile anlaşma sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz