Pazarcı esnafı Başkan Adayı Zafer Mutlu’ya dert yandı

Seçim çalışmalarının uğrak yerlerinden birisi olan semt pazarlarında esnaf ve vatandaş ekonomik krizden dert yanıyor. Ülkemizin yaşadığı ekonomik kriz en fazla semt pazarlarında ve marketlerin manav reyonlarında hissediliyor. Vatandaşlar da satıcılar da yüksek fiyatlardan dert yanıyor. Seçim çalışmaları kapsamında Başiskele Semt Pazarını ziyaret eden Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu’ya da esnaf ve vatandaşlar yüksek fiyatlardan dert yanarak çözüm üretilmesini istedi.



EL BİRLİĞİ İLE AŞACAĞIZ

Yaşanan ekonomik krizin tüm vatandaşları etkilediğini ifade eden Zafer Mutlu “Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri hep beraber el birliği ile aşacağız. Türkiye bu güne kadar onlarca müdahaleyi, krizi ve darbeyi savuşturdu, bunu da atlatacak inşallah. Bu günler bizlerin birlik olma günü, birbirimizle dayanışmaya her zaman olduğundan daha çok ihtiyacımız var. Devlet-Millet el ele verip inşallah bu sıkıntıların da üstesinden geleceğiz” dedi.

PAZARLAR KÜLTÜRÜMÜZÜN BİR PARÇASI

Semt pazarlarının Türk insanının yaşam kültürünün bir parçası olduğunu söyleyerek halk pazarlarının yaygınlaştırılması sağlayacaklarını belirten Başkan Adayı Mutlu “Semt pazarları insanların doğal, taze ve ekonomik açıdan en avantajlı ürünlere ulaşabileceği yegâne yerlerdir. Pazarın ruhunu hiçbir AVM’de bulamazsınız. Biz bu ruhu yaşatmaya gayret edeceğiz. Vatandaşların rahatça alışveriş yapabileceği, esnafın rahatça tezgâhını açabileceği ulaşımı kolay, modern mekânlar oluşturarak semt pazarı olarak hizmet vermesini sağlayacağız” dedi.