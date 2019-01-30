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Körfez'de Şener Söğüt coşkusu

AKP'de Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt için düzenlenen aday tanıtım töreninde coşku ve heyecan üst seviyedeydi. Törende konuşan Söğüt, “31 Mart akşamına kadar gece gündüz demeden, bıkmadan, sıkılmadan, çok çalışmaya ben hazırım, Körfez hazır” dedi.

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AKP'de aday tanıtım törenleri Körfez ile devam etti. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım törenine; AKP Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman da katıldı.

CUMHUR İTTİFAKI YAN YANA

Cumhur İttifakı’nın ilçe başkanları; AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran da törende yan yana otururken, ilk açılış konuşmasını AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna yaptı. “31 Mart yerel seçimleri için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyen İlçe Başkanı Ramazan Tuna, “Bu akşam salonu dolduran teşkilat üyelerimizdeki coşku ve heyecan, en büyük gücümüz olacak” dedi.

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EN GÜÇLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Tuna, “Partimizin kuruluşundan bu yana teşkilat içinde yer alan arkadaşlarımızı ziyaret ederek onların fikir ve görüşlerini alıyoruz. Devletin bekası için oluşturduğumuz Cumhur İttifakı kapsamında MHP ve BBP ile uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak 1 Nisan sabahı yüzde 60 oy alarak en güçlü desteği Körfez’den vereceğiz” dedi.

ŞENER KARDEŞİMİN YANINDA OLACAĞIM

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da konuşmasında, “Bu millet için gece gündüz demeden, bu sevda ile yollara düşeceğiz, çok çalışacağız. 5 yıl boyunca Körfez’e hizmet etme şerefinde bulundum. Şimdi bu görevi Şener Söğüt kardeşimize devredeceğiz. Çıktığı yolda bir kardeşi, dava arkadaşı olarak her zaman yanında olacağıma şerefim üzerine söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

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BİR OY BİLE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Kocaeli’nin dört bir yanına güzel hizmetler yapıldığını belirterek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Körfez’in asfaltı olmayan, suyu akmayan köyü yok. Yaptıklarımızı saymaya kalksak, sabaha kadar bitiremeyiz” dedi. “31 Mart’ta hep birlikte, sevdiklerimiz ile sandığa gideceğiz” diyen Karaosmanoğlu, “1 oydan ne olur demeyeceksiniz. Bir oy, gerçekten önemlidir. Adaylarımıza, davamıza ve Cumhurbaşkanımıza güçlü destek vereceğiz” dedi.

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ONLAR HAYALİN PEŞİNDE

Milletvekilleri adına da kürsüye Radiye Sezer Katırcıoğlu çıktı. AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Proje üretmek yerine, AK Parti’yi nasıl yıkarız diyerek milleti umursamadan siyaset yapmaya çalışan muhalefet var. Onlara buradan sesleniyorum; Bugün burada olsaydınız, ya da Kocaeli’deki her hangi bir aday tanıtımında teşkilatlardaki heyecanı görseydiniz, bunun hayal olduğunu anlardınız” dedi.

BAYRAĞI DAHA YUKARI TAŞIYACAKTIR

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy da Körfez’deki birlik ve beraberliğe övgüde bulundu. Eryarsoy, “Körfez’de son 5 yılda yaptıkları için, gece demeden, gündüz demeden çalışan İsmail Baran başkanımıza teşekkür ediyorum. 14 aday adayımız vardı. Körfez’imize yakışır bir yarış oldu. Şener Söğüt başkanımız aday olarak gösterildi. İsmail Başkanımızdan 31 Mart’ta alacağı bayrağı daha yukarıya taşıyacağına inancımız tam” dedi.

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BU GÖREVDEN ONUR DUYUYORUM

AKP Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de, ‘ben değil, biz diyerek’ çalışmaları yürüteceklerini belirterek, “40 yıldır Körfez’de yaşıyorum ve ilçeyi iyi tanıyor, biliyorum. 17 yıldır da bu ilçede aktif siyasetin içerisindeyim. AK davamızda, gençlik kolları, meclis üyelikleri, başkan yardımcılıkları ve son olarak ilçe başkanlığı gibi onurlu görevleri yapmak nasip oldu. Bu hizmetlere yenilerini katmak için ilk günkü aşkla çalışmaya hazırız” dedi.

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HİZMETLERE YENİLERİNİ EKLEYECEĞİZ

Eski başkanların fikir ve önerilerinin kendisi için önemli olduğunu belirten Söğüt, “Bundan sonraki süreçte kendilerinin tecrübelerinden ziyadesiyle istifade edeceğimi buradan söylemek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tahir Büyükakın ile birlikte halkın takdiri ile 31 Mart’ta hizmet bayrağını devraldığımızda kente yapılan bu güzel hizmetlere yenilerini ekleyerek daha üst noktalara taşıyacağız.

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DURMADAN, BIKMADAN, SIKILMADAN…

Ben değil, biz diyeceğiz, kentimizi tüm dinamikleriyle birlikte yöneteceğiz. Projesi vizyonu olan kim varsa fikrini önemseyip, başımıza taç edeceğiz. AK Parti, gücünü yerelden alan bir partidir. İnşallah bu seçimden de alnımızın akıyla çıkacağız.31 Mart akşamına kadar gece gündüz demeden, bıkmadan, sıkılmadan, sıkmadık el bırakmadan çok çalışmaya ben hazırım, Körfez hazır" dedi.

BURALARI SOKAK SOKAK BİLİRİZ…

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Gençlerin sloganları ve salondakilerin alkışları eşliğinde kürsüye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da konuşmasında, “Şener Söğüt başkanımı çok iyi tanıtım. Kendisi ile meclis üyesiyken de birlikte çalışmalarımız oldu. İkimiz de bu kenti iyi biliriz. Bu kent için birlikte bir çok görevi üstlendik. Birilerinin aksine; navigasyon cihazı olmadan bu kenti dolaşamayacak olanlardan değiliz. Sokak sokak biliriz” dedi.

DİM DİK AYAKTA DURACAĞIZ

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Körfez’de özellikle yeni dönemde metro konusunda adım atılacağını belirten Büyükakın, ilerleyen günlerde bunun müjdesini daha detaylı olarak vereceğini belirtti. “31 Mart’a kadar Cumhur ittifakı olarak dim dik ayakta duracağız” diyen Büyükakın, “Son güne kadar sokak sokak, kapı kapı dolaşacağız. 1 Nisan sabahı dünyadaki mazlumlar sevinecek, gücümüzü kaybetmek isteyenlere de güzel bir 1 Nisan şakası olacak” dedi.

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