AKP'nin 31 Mart Yerel Seçimlerinde kullanacağı slogan belli oldu. Seçim süreci boyunca kullanılacak sloganı AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıkladı. Ünal "Bu yerel seçimlerde sloganımız 'Memleket işi gönül işi'" dedi.
Bugün 11:24 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:28 TSİ
AKP'nin seçim sloganı belli oldu!
AKP'nin 31 Mart Yerel Seçimlerinde kullanacağı slogan belli oldu.
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Bugün 11:24 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz