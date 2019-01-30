Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararı ile ilgili, "Yerine ne koyacağımız, ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız." ifadelerini kullandı.