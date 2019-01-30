Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararı ile ilgili, "Yerine ne koyacağımız, ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
Bugün 11:27 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 11:30 TSİ
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Temel liselerle ilgili çok net bir yol haritasına sahibiz
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararı ile ilgili çok net bir yol haritasına sahip olduklarını belirterek, "Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız." dedi.
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Bugün 11:27 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz