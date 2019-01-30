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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Temel liselerle ilgili çok net bir yol haritasına sahibiz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararı ile ilgili çok net bir yol haritasına sahip olduklarını belirterek, "Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararı ile ilgili, "Yerine ne koyacağımız, ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Bugün 11:27 TSİ - Eğitim

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