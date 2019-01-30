Konak Hastanesi'nden medya evine ziyaret

Konak Hastanesi'nin Kurumsal İletişim ve Pazarlama Uzmanları Melek Acar ile Duygu Kalyoncu Tosun, 16 Ocak İzmit Medya Evi'ni ziyaret etti. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) yöneticileri Mesut Çatak ve Cemal Kaplan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette koyu bir sohbet gerçekleşti. KOGACE Başkanı Mesut Çatak ve Başkan Vekili Cemal Kaplan'a, Konak Hastanesi adına hediye takdim edildi. Ekin EKEN