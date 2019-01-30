İZOCAM'da anlaşma sağlandı!

İşten atılan işçilerin geri alınması ve ücret zammı talebiyle işçilerin greve çıktığı İZOCAM'da grevin 11. gününde anlaşma sağlandı. Kristal-İş’in örgütlü olduğu İZOCAM'da, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Dilovası ve Tarsus fabrikalarında grev başlamıştı. İşçiler, "Bu yıl 20,3 bir enflasyon var. Buna karşılık bize önerdikleri zam oranı 185 lira. Bu da yüzde 7’ye denk geliyor. Bu koşullarda grev kaçınılmaz oldu" demişti.

ANLAŞMA DETAYLARI

İşçilerin bir başka talebi de sendikalaşma döneminde işten atılan arkadaşlarının işe geri alınmasıydı. Anlaşmaya göre ücretlere yüzde 13, sosyal haklara yüzde 60 oranında zam yapıldı. Senede 4 ikramiye hakkı kazanan işçilere geçmişe dönük ise 7 bin lira ödeme yapılacak. İşten atılan 4 işçi ise geri alınmadı. 4 işçiye kıdem ve ihbar tazminatları ve 18 aylık ücret ödeneğinin yapılacağı öğrenildi. Kaynak: EVRENSEL