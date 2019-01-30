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Çuhadar: Gültepe,Yenidoğan ve Cedit Mahallesi riskli alan ilan edilmeli

Kentsel dönüşüm ve Kocaeli’de deprem gerçeği ile ilgili sunum gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Abdurrahman Çuhadar, "Daha önceleri riskli alan ilan edilen İzmit Cedit Mahallesi’nin bir kısmının yanına, Veli Ahmet ve Hızır Reis mahalleleri de eklenmiştir. Ancak bunların yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Bu mahallere ilave, çarpık yapılaşmaları ve düzensiz kentleşme yapılmış Gültepe,Yenidoğan ve Cedit Mahallesi’nin kalan kısmı da riskli alan olarak ilan edilmeli" dedi.

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KOTO Ocak ayı meclis toplantısında Yönetim kurulu üyesi İnşaat Mühendisi Abdurrahman Çuhadar, kentsel dönüşüm ve Kocaeli’de deprem gerçeği ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Çuhadar, riskli alan ilan edilmiş alanların planlaması KOTO’ya bağlı mimarlar ve mühendisler tarafından yapılması gerektiğini söyleyerek “El birliğiyle 17 Ağustos’ların ‘kaderi’ni de ‘kederi’ni de değiştirebiliriz” dedi.

ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ BİNALAR

Sunumda konuşan İnşaat Mühendisi Abdurrahman Çuhadar, “Kentsel dönüşümle; kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanıyor. 1999 depreminde yaşadığımız acıları bir daha yaşanmaması için Kocaeli Ticaret Odası’na ve kentimizin bütün sivil toplum kuruluşlarının üzerine büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.

KALİTELİ YAŞAMA ARACILIK ETMELİ

Kentsel dönüşümün ana aktörlerini sıralayan Çuhadar, “Yaşam alanı riskli alan ilan edilmiş vatandaş, riskli alanın sınırlarından sorumlu belediye ve bu riskli alanı dönüştürecek olan, yapacak olan yüklenicidir. Kentsel dönüşümün ilk etki alanında olan vatandaşlar; yaşadığı alan riskli alan ilan edildiğinden çok fazla itiraz hakkı olmayıp, güven duyacağı adımlar atılmasını bekleyen, karşısında çok iyi bir yüklenici olsa da bir şekilde devlet güvencesi isteyen taraftır” dedi.

VATANDAŞ İLE KÖPRÜ KURMAK

Çuhadar, “Belediyelerin görevi; riskli alanları ilan edilmiş yer ve yerlerin planlamasını doğru yaparak, kamumun, vatandaşın ve yüklenicinin menfaatini korumak, vatandaş ile yüklenici arasında köprü kurmak, sulh ortamında kaliteli yaşam alanları inşa edilmesine aracılık etmektir. Yüklenici tarafın sorumluluğu ise; hem madden, hem manen büyük zorunluluklar doğurmaktadır” şeklinde konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İNŞAAT SEKTÖRÜ DEMEK

Kentsel dönüşümün başka bir karşılığı inşaat sektörü demektir diyen Çuhadar, “İnşaat sektörünün de içinde bulunduğu durumu doğru analiz etmeden üretilen çözümlerin gerçekçi olmayacağını düşünmekteyiz. Bunun için öncelikle dönüşümü gerçekleştirecek olan müteahhit kavramı tam olarak tanımlanmalıdır. Maalesef yasalarımızda bu kavram tam olarak tanımlanmamış olup her şirket kuran kişiler müteahhitlik yapmaktadır” diye konuştu.

BU MAHALELER YETERSİZ

Çuhadar, “Vatandaş, belediye ve müteahhit olmak üzere üçlü sac ayağı olarak kurgulanmasını arzu ettiğimiz yaklaşımda, ana ayağı oluşturan müteahhitlerin nitelikleri ve şartlarının açıkça belirlenmesi, vatandaşları mağdur edebilecek unsurların tamamen ve eşitlik ilkesiyle ortadan kaldırılmasıdır. Yapabilme kriterleri, yapı özellikleri, müteahhitlerin ekonomik yapıları dikkate alınarak belirlenmeli, olası mağduriyetler yaşanmadan önlenebilmelidir” dedi.

RİSKLİ ALAN İLAN EDİLMELİDİR

Cedit Mahallesi, Veli Ahmet ve Hazır Reis mahalleleri hakkında konuşan Çuhadar, “Daha önceleri riskli alan ilan edilen İzmit Cedit Mahallesi’nin bir kısmının yanına, Veli Ahmet ve Hızır Reis mahalleleri de eklenmiştir. Ancak bunların yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Bu mahallere ilave, çarpık yapılaşmaları ve düzensiz kentleşme yapılmış Gültepe,Yenidoğan ve Cedit Mahallesi’nin kalan kısmı da riskli alan olarak ilan edilmeli ve yeniden planlanmalıdır” şeklinde konuştu.

KOTO’YA BAĞLI MİMARLAR YAPMALI

Bunların yanı sıra plansız yapılaşmış olan Tavşantepe Mahallesi de riskli alan ilan edilmeli ve bütün bu mahalleler yeniden planlanmalıdır diyen Çuhadar, “Riskli alan ilan edilmiş alanların planlaması; Kocaeli Ticaret Odası’na kayıtlı merkezi Kocaeli’nde olan, şehir plancı arkadaşlarımız tarafından planlanmalı riskli alan ilan edilmiş alanların projelendirilmesi; Kocaeli Ticaret Odası’na kayıtlı merkezi Kocaeli’nde olan, mimar ve mühendis arkadaşlarımız tarafından yapılmalı” dedi.

17 AĞUSTOS’LARIN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ

Şehir plancı, mühendis ve mimar arkadaşlarımız bu çalışmaları yapacak kalite ve bilgi düzeylerine sahip olmasının yanında, müteahhitlerimiz de bu yapıları yıkıp yeniden yapacak kalite yeterliliğe sahiptir diyen Çuhadar, “Bu noktada gerek merkezi hükümet, gerek mahalli belediyeler ile işbirliği içerisinde kentimizin yapı kalitesini arttırmamızın mümkün olduğunu bir kez daha ifade ediyor, el birliğiyle 17 Ağustos’ların ‘kaderi’ni de ‘kederi’ni de değiştirebileceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” dedi. Selin BECER

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Yorumlar

(2)
02

Vatandaş - Çok bilen mahallenin adını alma ağzına riskiymiş bu zamana kadar belediye yenidoğanayenidoğanda uğramış mi oturduğun yerden konusuyonuz

Yanıtla . 0Beğen 30 Ocak 17:34
01

izmitli - yeni yapılan binalar bu çürük dediğiniz binalardan sağlamdır.

hangi yapı kontrol firması işini gerçek anlamda layık ile yapıyor ki???

Yanıtla . 0Beğen 30 Ocak 15:15

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