Otomobil ile ticari araç çarpıştı!

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Kaza sabah saatlerinde, Donanma Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde meydana geldi. Selma Ç. idaresindeki 41 E 9749 plakalı otomobil ile Aykut K. idaresindeki 41 GR 181 plakalı ekmek fırınına ait ticari araç kavşakta çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkarak askıda kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri sürücüleri sağlık kontrolünden geçirdi. Sürücüler kazadan yaralanmadan kurtulurken, araçlarda hasar oluştu. Sürücüler kazayla ilgili tutanak tuttu.