Kaza sabah saatlerinde, Donanma Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde meydana geldi. Selma Ç. idaresindeki 41 E 9749 plakalı otomobil ile Aykut K. idaresindeki 41 GR 181 plakalı ekmek fırınına ait ticari araç kavşakta çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkarak askıda kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri sürücüleri sağlık kontrolünden geçirdi. Sürücüler kazadan yaralanmadan kurtulurken, araçlarda hasar oluştu. Sürücüler kazayla ilgili tutanak tuttu.
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Otomobil ile ticari araç çarpıştı!
Gölcük ilçesinde, otomobil ile ekmek fırınına ait ticari araç çarpıştı. Otomobil askıda kalırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz