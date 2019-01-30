Petrol ürünü fiyatlarının dün gece bir anda artması nedeniyle bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 8 kuruş zam beklentisi oluştu. Dün ise benzin fiyatına 17 kuruş indirim gelmişti. Net karar henüz açıklanmadı.
Bugün 12:15 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 13:51 TSİ
İndirim kısa sürdü... Zam geliyor
Dün gece akaryakıt fiyatlarının bir anda yükselmesi sonucu bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
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Bugün 12:15 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz