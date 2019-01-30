İndirim kısa sürdü... Zam geliyor

Petrol ürünü fiyatlarının dün gece bir anda artması nedeniyle bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 8 kuruş zam beklentisi oluştu. Dün ise benzin fiyatına 17 kuruş indirim gelmişti. Net karar henüz açıklanmadı.