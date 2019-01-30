Dün akşam Körfez'de gerçekleştirilen AKP'nin aday tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın "Aday bulamadılar, Bilecik'ten getirdiler" sözlerine "Kendisi ile (Şener Söğüt) meclis üyesiyken de birlikte çalışmalarımız oldu. İkimiz de bu kenti iyi biliriz. Bu kent için birlikte bir çok görevi üstlendik. Birilerinin aksine; navigasyon cihazı olmadan bu kenti dolaşamayacak olanlardan değiliz. Sokak sokak biliriz." dedi.
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Türkkan'a bir sert eleştiri de Büyükakın'dan
Körfez'de gerçekleştirilen AKP'nin aday tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın "Aday bulamadılar, Bilecik'ten getirdiler" sözlerine cevap verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz