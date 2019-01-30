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Türkkan'a bir sert eleştiri de Büyükakın'dan

Körfez'de gerçekleştirilen AKP'nin aday tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın "Aday bulamadılar, Bilecik'ten getirdiler" sözlerine cevap verdi.

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Dün akşam Körfez'de gerçekleştirilen AKP'nin aday tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın "Aday bulamadılar, Bilecik'ten getirdiler" sözlerine "Kendisi ile (Şener Söğüt) meclis üyesiyken de birlikte çalışmalarımız oldu. İkimiz de bu kenti iyi biliriz. Bu kent için birlikte bir çok görevi üstlendik. Birilerinin aksine; navigasyon cihazı olmadan bu kenti dolaşamayacak olanlardan değiliz. Sokak sokak biliriz." dedi.

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