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2018’de Kocaeli’de ithalat ve ihracat arttı

Ocak ayı meclis toplantısında konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli’nin ihracat artışında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirterek “İhracatımız ilimizde geçen yıla oranla 23, 6 oranında artış göstermiş. İthalatımız da yüzde 2,3 oranında artmıştır” dedi.

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Kocaeli Ticaret Odası Ocak ayı meclis toplantısı dün Burhan Kasım Meclis Salonu’nda Akın Doğan başkanlığında gerçekleşti. Yılın ilk meclis toplantısına KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOSGEB Kocaeli İl Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Keziban Çelik, KOTO yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katılım. Meclis toplantısı öncesinde KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından “KOSGEB Destekleri” konulu sunum gerçekleştirildi.

2 FARKLI İŞ BİRLİĞİ KURULABİLİR

KOBİ Uzmanı Keziban Çelik, “KOSGEB Destekleri” sunumunda, “ 2 farklı işbirliğiyle ortaklık kurulabilir. Bunlar İşletici Kuruluş Modeli ve Proje Ortaklığı Modelidir. İşletici tek bir yapı tarafından, proje ortaklığı ise ayrı ayrı gerçekleştirilen bir modeldir. İşletici kuruluş modelinde 5 işletme bir araya gelirse 5 milyon TL’ye kadar destek alabilir. Proje ortaklığında 5 işletme bir araya gelirse de toplam 5 milyon TL destek alabilir. Projenin destek oranı yüzde 60’dır” diye konuştu.

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İTHALAT VE İHRACATTA ARTIŞ YAŞANDI

Aylık faaliyet raporunu sunan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Zorlu bir yılı geride bıraktık.  İhracat artışından İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldık. İhracatımız ilimizde geçen yıla oranla 23, 6 oranında artış göstermiş. İthalatımız da yüzde 2,3 oranında artmış. İş dünyamızı ihracattaki başarımızdan ötürü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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GELİR BÜTÇESİ %110 ORANINDA GERÇEKLEŞTİ

2018 yılı kesin mizanı ile 2018 yılı gelir tablosu ve bilançosunu açıklayan Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Medet Aydın, “2018 yılı giderlerimiz bütçemizin yüzde 94’ü oranında, gelirlerimiz ise bütçemizin yüzde 110 oranında gerçekleşmiştir. İncelememizde muhasebe işlemlerinin odalarının tabi olduğu bütçe ve muhasebe yönetmeliğine uygun olduğu tespit edilmiştir” şeklinde konuştu. Selin BECER

Bugün 12:43 TSİ - Ekonomi

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