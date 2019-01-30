Derince Birlik U14 rahat kazandı: 1-4

Şampiyonluk yolunda avantaj elde eden Derince Birlik, maçın tamamında üstün oynadı. Derince Birlikspor, her iki yarıda attığı gollerle maçı rahat kazanırken, Kocaeli 1937 Sekaspor ise 4’üncü sırada, 7 galibiyet üst sıraları zorlarken, kendi evinde dördüncü mağlubiyetini aldı ve yaralandı. 21 puanda kalan ekip, 3 mağlubiyetiyle tanıştı. Derince Birlikspor maç sonrası sahada yoğun sevinç yaşadı. Derince Birliksporlu Hasan Arda 3 gol atarak, takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Ahmet AKAY
KOCAELİ 1937 SEKA: 1 DERİNCE BİRLİK: 4
STAT: M.Ali Kağıtçı (U-14 B)
HAKEM: Muhammet Emin Ancı ***
KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Abdullah **, Ali Fuat **, Kadir **, Mehmet Akif ***, Arda Eymen **, Abdullah Buğra **, Emir ** (Semih **), Osman ***, Onuralp **, Y.Emre **, Ali Ayhan ***
DERİNCE BİRLİKSPOR: Emirhan ***, Cesur *** (Hasan **), İsmail *** (Yusuf **), Ahmet ***, Arda ***, Alperen *** (Y.Emre **), Metehan *** (Arif Kürşat **), Görkem ***, Hasan Arda **** (Ata Efe **), Y.İslam ***, Yasir ***
GOLLER: H.Arda dk.20-40-63, Y.İslam dk.17(Derince Birlikspor), Ali Ayhan dk.34(Derince Birlikspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz