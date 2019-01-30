Yen Ereğli’yi kap turu!..

Türkiye Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası 1. Turu’nda mücadele eden Kocaeli Yıldızlar Bayan Spor Kulübü, Düzce Kadın Futbol Spor Kulübü’nü 6-0 mağlup etti. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyan kızlar, rakibini Ayşenur (3), Edanur (2) ve Merve Küçük’ün golleri ile devirdi.

ZORLU MAÇ 12.00’DE BAŞLAYACAK

Maçın son anlarında yaşanan olaylar ise futbola gölge düşürdü. Skor 6-0 devam ederken orta sahadaki bir pozisyonun ardından yaşanan gerilimin ardından Hakem Recep Kaval Kaleci Gülçin ile Kocaeli’nden Didem’e kırmızı kart gösterdi. Kocaeli Yıldızlar bugün Karadeniz Ereğli ile zorlu bir maça çıkacak. Saat 12.00’de başlayacak olan maçı kazanan takım şampiyonada adını ikinci tura yazdıracak. Teknik adam Osman Karakaya, dişli rakiplerini mağlup edip üst tura çıkacaklarına inandığını belirtti. Ahmet AKAY