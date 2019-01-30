TFF 3.Lig 1.Grup’taki temsilci, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Tire 1922 Spor maçının hazırlıklarına önceki gün yaptığı antrenmanla başladı. Hafta sonu Kozan Belediyespor’a karşı etkili oyun sergileyen ancak puan alamayan Kırmızı-Beyazlılar, bu kez Tire’den puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Güneşli havada oldukça neşeli bir antrenman gerçekleştiren genç ekip, yenilemenin ardından core çalıştı, antrenmanın son bölümünde ise Kozan maçında süre almayan ve oyunda az kalan futbolcular dar alanda idman yaptı. Temsilcimizde morallerin yüksek olması dikkat çekti.
Körfezspor rotasını Tire 1922’ye çevirdi
Cumartesi günü İzmir’de Tire 1922spor’a konuk olacak 3.Lig 1.Grup temsilcisi Körfezspor, yenileme antrenmanıyla maçın hazırlıklarına başladı.
TFF 3.Lig 1.Grup’taki temsilci, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Tire 1922 Spor maçının hazırlıklarına önceki gün yaptığı antrenmanla başladı. Hafta sonu Kozan Belediyespor’a karşı etkili oyun sergileyen ancak puan alamayan Kırmızı-Beyazlılar, bu kez Tire’den puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Güneşli havada oldukça neşeli bir antrenman gerçekleştiren genç ekip, yenilemenin ardından core çalıştı, antrenmanın son bölümünde ise Kozan maçında süre almayan ve oyunda az kalan futbolcular dar alanda idman yaptı. Temsilcimizde morallerin yüksek olması dikkat çekti.
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