Aygün, penaltıdan golü atamadı…

AKP Derince Belediye Başkan dayı Zeki Aygün, play-off müsabakaları öncesi idmanlarını devam ettiren Sırrıpaşa FK takımını Derince Stadı’ndaki odasında ziyaret etti. AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu ve partililerin de katıldığı ziyarette başkan adayı Aygün takıma tatlı ikram ederek, play-off maçlarında başarılar diledi.

"SİZLERE GÜVENİYORUZ"

AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün’ün, Sırrıpaşa FK Kulüp yöneticileri tarafından karşılandığı ziyarette Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım da hazır bulundu. Takım hakkında yöneticilerden bilgiler alan Aygün, "Takım olarak sizlere güveniyoruz. Play-off maçlarında başarılı olacaksınız" ifadelerini kullandı. Aygün daha sonra penaltı vuruşu yaptı.