Sporcuların verimliliği artık telefonla takip edilecek… Türkiye'de tek olan cihaz, sporculara kılavuz olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan SPORTAM’da kullanılmaya başlanan ve Türkiye’de tek olan gaz analizatörü cihazı sayesinde sporcuların sağlık durumu hakkında daha verimli sonuçların alınması hedefleniyor. Cihaz ile sporcunun kardiyovasküler, pulmoner ve metabolik durumunu hızlı ve efektif bir şekilde saniyeler içerisinde ölçülüp kayıt altına alınabiliyor. SPORTAM’da, sporcunun detaylı olarak performans ölçümlerinden kuvvet, dayanıklılık, sürat, esneklik ve denge gibi ölçümleri içeren testler ile sporcuların vücut analizleri gerçekleştiriliyor. Son sistem cihazlar ile sporcular hakkında önemli bilgilerin verildiği merkezde kullanılmaya başlanan Gaz Analizatörü Cihazı sayesinde sporcu hakkında daha verimli sonuçların alınması hedefleniyor.
Bugün 12:57 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:00 TSİ
Sporcuların verimliliği bile cep telefonundan takip edilecek
Sporcuların verimliliği artık telefonla takip edilecek…
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Bugün 12:57 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz