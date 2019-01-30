Sporcuların verimliliği bile cep telefonundan takip edilecek

Sporcuların verimliliği artık telefonla takip edilecek… Türkiye'de tek olan cihaz, sporculara kılavuz olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan SPORTAM’da kullanılmaya başlanan ve Türkiye’de tek olan gaz analizatörü cihazı sayesinde sporcuların sağlık durumu hakkında daha verimli sonuçların alınması hedefleniyor. Cihaz ile sporcunun kardiyovasküler, pulmoner ve metabolik durumunu hızlı ve efektif bir şekilde saniyeler içerisinde ölçülüp kayıt altına alınabiliyor. SPORTAM’da, sporcunun detaylı olarak performans ölçümlerinden kuvvet, dayanıklılık, sürat, esneklik ve denge gibi ölçümleri içeren testler ile sporcuların vücut analizleri gerçekleştiriliyor. Son sistem cihazlar ile sporcular hakkında önemli bilgilerin verildiği merkezde kullanılmaya başlanan Gaz Analizatörü Cihazı sayesinde sporcu hakkında daha verimli sonuçların alınması hedefleniyor.