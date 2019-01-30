2013 model Mercedes-Benz CLA 200 icradan satılık!

2013 model Mercedes-Benz CLA 200 Kocaeli 8. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icradan satılığa çıkarılacak. İhale yoluyla satışa sunulacak araç için muhammen bedel 130 bin TL olarak belirlendi.

Birinci Satış Günü: 04.03.2019 14:00

İkinci Satış Günü: 19.03.2019 14:00

İhale Yeri: 3 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) İzmit / KOCAELİ

OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

34JZ4545 plakalı, 2013 model, Mercedes-Benz CLA 200 marka, 27091030168869 motor nolu, WDD1173431N009441 şasi nolu araç… Mahallinde yapılan inceleme: 2013 model aracın ARS Otoparkında yapılan incelemede aracın otoparkta tescil belgesinin olmadığı, anahtarının otopark yetkilisinde olduğu görülmüştür. Aracın motor numarası trafik şubeden alınan tescil belgesinden tespit edilmiş olup şasi numarasının araç üzerinden görülmüştür. Araç çalıştırılmış, aracın kilometresi 104542 tespit edilmiştir. Yapılan fiziki incelemesinde aracın, şanzımanın otomatik, koltuklarının deri döşeme, bakımlı olduğu otomatik klima ve radyo sistemi bulunduğu görülmüştür. Kaportasının boyasında ufak çizikler olduğu görülmüştür. Aracın motoru çalıştırılmış ve yürür durumdadır.