Mustafa Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu

CHP'den istifa ederek Şişli Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül, DSP Genel Merkezi'nde Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmeye DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur, Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Sincer, Hasan Uğurtürk, Uğur Gürel, Erdinç Özdil ile Şişli Belediye Meclis Başkanı Bayram Özata da hazır bulundu. Görüşmenin ardından Aksakal ile Sarıgül, gazetecilere açıklama yaptı.

DSP 81 ilde seçimlere katılacak

Aksakal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Türkiye için dönüm noktası ya da bir beka sorunu olduğu yönünde açıklamarla süreci manipüle eden partilerin karşısında, tek sol parti olarak DSP'nin 81 ilde seçimlere katılacağını bildirdi. Demokrasinin en önemli aracı seçimlerin hiçbir zaman beka sorunu olarak nitelendirilemeyeceğini anlatan Aksakal, 31 Mart yerel seçimlerinin iki partili sisteme götürülen yolda önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydetti.

Aksakal, DSP'nin yerel seçimlerden büyük başarıyla çıkacağına, 2023 yolunda belirleyici bir misyon üstleneceğine işaret ederek, "Yurdunu, milletini özünden çok seven, Cumhuriyetin temel değerlerini benimsemiş, Atatürk ilkelerine sadık ve DSP'nin kuram ve kurallarını benimsemiş, kabullenmiş her yurttaşımıza kapılarımızı ve gönlümüzü açtık. Belediyeciliğe 1999 yılında DSP okulunda Ecevit'in önderliğinde başlamış, 2009 yılında yeniden DSP belediye başkanı seçilerek Şişli halkına hizmet etmiş bu partinin evladı olarak gördüğümüz Sayın Mustafa Sarıgül, bugün yeniden DSP'nin Şişli Belediye Başkan adaylığı başvurusunu yapmıştır. Şişli halkının aday önerisi DSP için değerlidir. 31 Mart seçimlerinde Allah'ın izniyle, Şişli halkımızın da desteğiyle güzel ilçemiz Şişli'yi Sayın Mustafa Sarıgül'e, Sarıgül'ü de Şişli halkımıza emanet ediyoruz." diye konuştu.

"Yoluma, DSP'de devam edeceğim"

Öte yandan Sarıgül, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta hem yerel seçimlere yönelik hem de Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetiminin yerel seçimler öncesi aday belirleme süreciyle ilgili görüş, eleştiri ve önerilerini kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

Sadece bu açıklamalarından sonra bile CHP'de yaşananların haklılığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Sarıgül, açıklamasında şu görüşlerini paylaştı:

"Ben tam 4 yıldır Şişli'de yerel seçimlere hazırlanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, seçimlere iki ay kala hala adaylarını belirleyemedi. Parti üst yönetimi, iktidar olma iddiasını inandırıcı biçimde ortaya koyamıyor. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm yaşananlara, Ecevit ve arkadaşlarından aldığım, öğrendiğim 'siyasi nezaket' kuralları içinde yaklaştım. Bugüne kadar sessiz kalmam, parti terbiyemden gelir, farkında olmadığımdan değil. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine kırgınım. Yıllarımı verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettim. Bugün kırgınlıklarımın yerini umut ve daha çok çalışma heyecanı aldı. Şişli'ye hizmet etmek için kararlıyım, anketler Şişlili yurttaşlarımın büyük özlemini gösteriyor. Biz dört yıldır arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz, projelerimiz hazır. Yoluma, siyasi nezaketi hayatının merkezine koyan dürüst ve cesur Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti'de devam edeceğim."