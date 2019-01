Uzun süredir firari olan ve kısa bir süre önce yurtdışından Türkiye’ye giriş yaptığı havaalanında yakalanarak gözaltına alınan Özsar Restoran’ın sahibi Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında “Terör Örgütü Üyeliği” suçlamasıyla dava açılan Sarı, Kandıra Cezaevi’nden jandarma eşliğinde adliyeye getirildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sarı ve avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu katıldı.

Karaosmanoğlu’nun oğlu bayiimdi

Mahkemede konuşan Mehmet Ali Sarı, “Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Benim dedem Osmanlı valisidir. Özsar’da 2013 yılında restoranda sohbet toplantıları yapılıyordu. Bazen dini konularda ve kurban kesimiyle alakalı toplantılar yapılıyordu. Restorana geldiklerinde ben de yanlarına oturuyordum. 11 restoranım 380 çalışanım vardır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu İsmail Karaosmanoğlu benim bayiimdi. Gazeteci Güngör Arslan benden yüklü miktarda para istedi. Adeta haraç istiyordu. Kabul etmediğim için yazı dizisi yazdı” dedi.

Mütevelli heyetinde yer almadım

Sarı, “Ankara’daki restoranımızda Sayın Cumhurbaşkanı her Salı günü döner yerdi. MİT mensupları her gün restoranımda yemek yer. Bank Asya’da 1 kuruş param yok. Herkes beni ve ailemi tanır. Ben yanımda yüzlerce insan çalıştırıyorum. Murat Çakmak ve Hüseyin Kahraman da sohbet toplantılarına katılıyordu. Ancak ben mütevelli heyetinde yer almadım. Ben 17-25 olaylarından sonra hiçbir bağlantım kalmadı. Örgüt mensubu kişilerle telefon görüşmeleri yemek siparişi ötesine geçmedi. Üyesi olduğum KASİAD'ın hiçbir faaliyetine katılmadım. Bildiğim her şeyi samimi bir şekilde anlattım. Herhangi bir suça karışmadım. Beraatimi istiyorum. Ancak ceza verilirse etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum” dedi.

Sohbet grubunun adı “Ufuk”tu

Duruşmaya tanık olarak katılan Osman P., “Kendisini esnaf olarak tanıyorum. Birebir tanımam. 2006 ve 2013 arasında Bank Asya'da çalıştım. 2014 Haziran'da tek taraflı olarak fesih yaparak ayrıldım. Kendisini bankada görmedim. Polise verdiğim ifadenin yüzde 80'i doğru. Mehmet Ali Bey'i bankada görmedim” dedi. Tanık olarak Murat Çakmak da duruşmaya katıldı. Çakmak, "Çakmak Marketlerin ortağım. Benim de davam bulunmaktadır. Esnaf olduğu için tanıyorum. Çarşı bölgesinde sohbete katılıyorduk. Mehmet Bey de ara sıra gelirdi. 17-25 Aralık'tan önceydi. Sohbet grubunun adı ufuktu. İşleri yoğun olduğu için sık katılmadı. 2013'te tedirginlikten dolayı sohbete gelmemeye başladı. O tarihten sonra sohbet olmuyordu. Aslan Çolak sohbet yerine işyerlerimize ziyarete geldi. Bizim siyasi ideolojik bir tarafımız yok. Grubumuz sohbet grubu olarak adlandırılırdı. Biz mütevelli lafzını duyduk. Adli makamlar bunu zikretti. Biz mütevelli demiyorduk. Sohbet grubuyduk. Sanığın restoranında sohbet yapmadık" dedi.

14 Şubat’a ertelendi

Diğer tanık Hüseyin Kahraman ise, “Ufuk sohbet grubunda sohbetlere katılırdık. 2014'ten sonra hiç sohbette görmedim. Biz dini sohbet olarak katılıyorduk. Bize mütevelli diye bir şey denilmiyordu. Sanığın iş yerinde bir toplantıya katılmadım” dedi. Avukat Nazmi Küçükosmanoğlu ise “Tanıklar ve kendi beyanlarına bakarsak 17/25 miladından sonra bir faaliyetleri yok. Müvekkilim samimi bir şekilde yurt dışından geldi. Her şeyi samimi bir şekilde anlattı. Müvekkilimin mütevelli olması imkansızdır. Bank Asya'da parası yok. Müvekkilim kendisi Türkiye'ye gelmiştir. Biz etkin pişmanlık hükümlerinin oluştuğu kanaatindeyiz. Kendisi de teslim olmuştur. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz. Ayrıca mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti Sarı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Şubat’a erteledi. Nuri AKÇAHARMAN