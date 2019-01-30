Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:47 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:04 TSİ

Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderilen ÖZSAR Restoranın sahibi Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Uzun süredir firari olan ve kısa bir süre önce yurtdışından Türkiye’ye giriş yaptığı havaalanında yakalanarak gözaltına alınan Özsar Restoran’ın sahibi Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında “Terör Örgütü Üyeliği” suçlamasıyla dava açılan Sarı, Kandıra Cezaevi’nden jandarma eşliğinde adliyeye getirildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sarı ve avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu katıldı.

Karaosmanoğlu’nun oğlu bayiimdi

Mahkemede konuşan Mehmet Ali Sarı, “Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Benim dedem Osmanlı valisidir. Özsar’da 2013 yılında restoranda sohbet toplantıları yapılıyordu. Bazen dini konularda ve kurban kesimiyle alakalı toplantılar yapılıyordu. Restorana geldiklerinde ben de yanlarına oturuyordum. 11 restoranım 380 çalışanım vardır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu İsmail Karaosmanoğlu benim bayiimdi. Gazeteci Güngör Arslan benden yüklü miktarda para istedi. Adeta haraç istiyordu. Kabul etmediğim için yazı dizisi yazdı” dedi.

Mütevelli heyetinde yer almadım

Sarı, “Ankara’daki restoranımızda Sayın Cumhurbaşkanı her Salı günü döner yerdi. MİT mensupları her gün restoranımda yemek yer. Bank Asya’da 1 kuruş param yok. Herkes beni ve ailemi tanır. Ben yanımda yüzlerce insan çalıştırıyorum. Murat Çakmak ve Hüseyin Kahraman da sohbet toplantılarına katılıyordu. Ancak ben mütevelli heyetinde yer almadım. Ben 17-25 olaylarından sonra hiçbir bağlantım kalmadı. Örgüt mensubu kişilerle telefon görüşmeleri yemek siparişi ötesine geçmedi. Üyesi olduğum KASİAD'ın hiçbir faaliyetine katılmadım. Bildiğim her şeyi samimi bir şekilde anlattım. Herhangi bir suça karışmadım. Beraatimi istiyorum. Ancak ceza verilirse etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum” dedi.

Sohbet grubunun adı “Ufuk”tu

Duruşmaya tanık olarak katılan Osman P., “Kendisini esnaf olarak tanıyorum. Birebir tanımam. 2006 ve 2013 arasında Bank Asya'da çalıştım. 2014 Haziran'da tek taraflı olarak fesih yaparak ayrıldım. Kendisini bankada görmedim. Polise verdiğim ifadenin yüzde 80'i doğru. Mehmet Ali Bey'i bankada görmedim” dedi. Tanık olarak Murat Çakmak da duruşmaya katıldı. Çakmak, "Çakmak Marketlerin ortağım. Benim de davam bulunmaktadır. Esnaf olduğu için tanıyorum. Çarşı bölgesinde sohbete katılıyorduk. Mehmet Bey de ara sıra gelirdi. 17-25 Aralık'tan önceydi. Sohbet grubunun adı ufuktu. İşleri yoğun olduğu için sık katılmadı. 2013'te tedirginlikten dolayı sohbete gelmemeye başladı. O tarihten sonra sohbet olmuyordu. Aslan Çolak sohbet yerine işyerlerimize ziyarete geldi. Bizim siyasi ideolojik bir tarafımız yok. Grubumuz sohbet grubu olarak adlandırılırdı. Biz mütevelli lafzını duyduk. Adli makamlar bunu zikretti. Biz mütevelli demiyorduk. Sohbet grubuyduk. Sanığın restoranında sohbet yapmadık" dedi.

14 Şubat’a ertelendi

Diğer tanık Hüseyin Kahraman ise, “Ufuk sohbet grubunda sohbetlere katılırdık. 2014'ten sonra hiç sohbette görmedim. Biz dini sohbet olarak katılıyorduk. Bize mütevelli diye bir şey denilmiyordu. Sanığın iş yerinde bir toplantıya katılmadım” dedi. Avukat Nazmi Küçükosmanoğlu ise “Tanıklar ve kendi beyanlarına bakarsak 17/25 miladından sonra bir faaliyetleri yok. Müvekkilim samimi bir şekilde yurt dışından geldi. Her şeyi samimi bir şekilde anlattı. Müvekkilimin mütevelli olması imkansızdır. Bank Asya'da parası yok. Müvekkilim kendisi Türkiye'ye gelmiştir. Biz etkin pişmanlık hükümlerinin oluştuğu kanaatindeyiz. Kendisi de teslim olmuştur. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz. Ayrıca mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti Sarı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Şubat’a erteledi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 13:47 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Sadi Günaydın - Karaosmanoğlu'nun oğlu ile Sefa Sirmen'in oğlu Ankara'daki 3 katlı Öz-Sar Restoran'ın ortağı olabilir mi acaba? He ne dersiniz!!!!!

Yanıtla . 1Beğen 30 Ocak 15:45
01

Körfezli Yaşar - yav arkadaş tam fetönün adamı da düne kadar simit satarlar dı şimdi ne oldu da fetönün izmit kasası oldun geç bumları

Yanıtla . 3Beğen 30 Ocak 14:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
İntihar eden 9 aylık hamile kadın son yolculuğa uğurlandı mask
İntihar eden 9 aylık hamile kadın son yolculuğa uğurlandı
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti mask
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti
Tuzla patlamasında ölen Muhammed 1 yıl önce evlenmiş mask
Tuzla patlamasında ölen Muhammed 1 yıl önce evlenmiş
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Eşine kızdı, kayınbiraderini kalçasından vurdu mask
Eşine kızdı, kayınbiraderini kalçasından vurdu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil! mask
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil!
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama mask
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz” mask
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz”

GALERİ

Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü mask
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı mask
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL