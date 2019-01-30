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Korkmaz: Dostluğumuz pazara  kadar değil, mezara kadar

AKP İzmit’te belediye başkan aday adaylığı sürecini halkla iç içe geçiren ve geniş bir kesimden destek alan Ali Korkmaz, destekçileriyle arasında oluşan dostluğun geçici değil, kalıcı olduğunu belirterek, “Bizim dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadar” dedi.

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AKP İzmit’te belediye başkan aday adaylığı sürecini halkla iç içe geçiren ve geniş bir kesimden destek alan Ali Korkmaz, destekçileriyle arasında oluşan dostluğun geçici değil, kalıcı olduğunu belirterek, “Bizim dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadar” dedi.

DOSTLARA TEŞEKKÜR TOPLANTISI

Korkmaz, aday adaylık sürecinde kendisine destek olan Bekirpaşa bölgesi esnafıyla önceki gün İzmit-Kandıra yolundaki Çadır Restoranda bir araya geldi. Kandıra’ya özgü lezzetlerin sunulduğu kahvaltılı toplantıya Yeşilova, Bekirdere, Mehmet Ali Paşa ve Tepeköy mahalleleri başta olmak üzere Bekirpaşa bölgesinde bulunan iş adamları ve esnaflar katıldı. Korkmaz, konukları kapıda karşılayıp, yakın ilgi gösterdi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda konuşan Korkmaz, “Doğup, büyüdüğüm, toprağımızda yetişen ürünleri pazarlarında sattığım, öğretmenlik yaptığım, yatırımlar gerçekleştirdiğim ve partimizin 7 yıl ilçe başkanı olduğum İzmit’imize güzel hizmetler sunmak adına yaklaşık 3 ay önce bir yola çıktık. Güzel, seviyeli bir yarışın ardından bu onurlu görev bize nasip olmadı. Ama bu süreçte çok değerli arkadaşlarımızla dostluklarımız pekişti, yeni dostlar edindik. Benim için anlamı büyük olan bu dostlukların pazara kadar değil, mezara kadar olduğunu belirtmek isterim. Bu nedenle sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Davetimize eksiksiz katılım olması beni ayrıca mutlu etti. Bundan sonra da hep beraber olacağız” dedi. Korkmaz, dostlara teşekkür toplantılarına devam edeceklerini, süreç boyunca yanında olan isimlerle bir araya gelmeyi sürdüreceğini kaydetti.

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