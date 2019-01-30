Gündoğdu kadroyu bozmayacak

Pazar günü deplasmanda Manisa temsilcisi Turgutluspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da teknik direktör Galip Gündoğdu’nun 2-0 kazanılan Gölcükspor maçındaki kadroyu değiştirmeyeceği tahmin ediliyor.

BAŞAK’TA ÖNEMLİ BİR SORUN YOK

Vinsan Tesisleri’nde çalışan ekibimizde sağ bek Fatih, rectus kası sakatlığının devam etmesi nedeni ile antrenmandaki yerini alamadı. Fatih’in sıkıntısının büyük olması teknik ekibi çok düşündürüyor. Fatsa Belediyespor maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Kemal Can çalışmada yer aldı ancak çift kale maç öncesi bileğinde ayrı hissettiği için çalışmayı yarıda bıraktı. Antrenmanı yarıda bırakan futbolculardan birisi de Murat Soner Başak’tı. Sağ ayağında ayrı hisseden Başak risk almadı ve Galip Gündoğdu’dan izin alarak çift kale maça çıkmadı. Murat’ın önemli bir sorununun olmadığı belirtildi.

PALM CITY OTEL’DE KALACAKLAR

Öte yandan Kocaelispor, ulaştırma sorumlusu Bekir Soğukoğlu’nun kullandığı kulüp otobüsü ile Cumartesi gündüz saatlerinde Turgutlu’ya hareket edecek ve Turgutlu Palm City Otel’de kampa girecek. Pazar günü maçını oynayacak olan Yeşil Siyahlılar otobüs ile İzmit’e dönecek. Taraftar ise Pazar sabahı 5’te Manisa’ya gidecek. 12. adamın Pazar 12.00 civarında Turgutlu’ya varacağı tahmin ediliyor. Erdem ÖVÜÇ